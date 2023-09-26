Aydın'da Otomobil Yangını

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Yedieylül Mahallesi 1001 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracını sağa çekerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler araçtaki yangını söndürerek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları gerçekleştirirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN