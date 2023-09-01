Aydın'da otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin traktöre takılı römorka arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Aydın- İzmir kara yolunun Hıdırbeyli Mahallesi kesiminde, Ortaklar yönüne ilerleyen İbrahim Yılmaz (61) yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Ramazan Çakırca (52) yönetimindeki 09 TC 097 plakalı traktöre takılı römorka arkadan çarptı.

Kazada traktör sürücüsü Çakırca, römorkta bulunan Asiye Çakırca (51), Recep Çakırca (15) ve Bayram Çakırca (27) ile otomobilde yolcu olarak bulunan Birgül Yılmaz (56) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın'daki hastanelere sevk edildi.