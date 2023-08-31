Aydın'da otomobil su kanalına düştü

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kaybolan otomobil, yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kaza, Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi Aydın İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sağa dönüş yapmak için manevra yapan 34 DOM 048 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına düştü. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, otomobil sürücüsü ile görüşürken, maddi hasarın meydana geldiği kazada otomobil çekici marifetiyle kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN