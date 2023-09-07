Aydın'da Otomobil Kazası: 6 Kişi Yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 6 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'ın Çine ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Muğla'dan Aydın istikametine seyreden Ayşe Hafızoğlu (51) idaresindeki 09 ADR 797 plakalı otomobil, Yağcılar Mahallesi yakınlarında, Haluk Aydın (43) yönetimindeki 61 AEJ 154 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile 61 AEJ 154 plakalı otomobilde bulunan Sıla (20), Berfin (14), Haktan (6) ve Aynur Aydın (46) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil