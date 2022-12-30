Aydın'da neden patlama oldu? SON DAKİKA! Aydın'da restoran patlaması! Aydın'da patlama!

Aydın Nazilli'de patlama meydana geldi. Aydın'da bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Peki, Aydın'da neden patlama oldu? Aydın'da restoran patlaması! Aydın'da patlama detayları! Aydın restoran patlamasında kaç kişi öldü? Aydın'da patlama nerede oldu?

Aydın'da patlama nerede, hangi restoranda oldu? Aydın'ın hangi ilçesinde patlama oldu? Nazilli'de patlama mı oldu?

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Aydın'da restoran patlaması! Aydın'da bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Peki, Aydın'da neden patlama oldu? Aydın'da restoran patlaması! Aydın'da patlama detayları! Aydın restoran patlamasında kaç kişi öldü? Aydın'da patlama nerede oldu? İşte detaylar...

AYDIN'DA PATLAMA NEDEN OLDU?

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli'de ünlü bir restoran zincirinde meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Aksoy, patlamanın ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında yaşanan kaçak nedeniyle olduğunu söyledi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alanda güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

VALİ: TÜP DEĞİŞİMİ SIRASINDA PATLAMA OLDU

Patlamaya ilişkin açıklama yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, olayın 15.30 sıralarında gerçekleştiğini söyledi. Aksoy, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında yaşanan kaçak sonrası patlamanın olduğunu söyledi. Aksoy, "İşletmede çalışan bir kişinin verdiği bilgilere göre, tüp değişimi sırasında yaşanan kaçak nedeniyle bir patlama meydana geliyor. Biri ağır 5 yaralımız var. Malesef 7 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Son durum bu." ifadelerini kullandı.

Olay yerinden gelen ilk görüntü şöyle: