Aydın'da neden patlama oldu? SON DAKİKA! Aydın'da restoran patlaması! Aydın'da patlama!
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Aydın Nazilli'de patlama meydana geldi. Aydın'da bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Peki, Aydın'da neden patlama oldu? Aydın'da restoran patlaması! Aydın'da patlama detayları! Aydın restoran patlamasında kaç kişi öldü? Aydın'da patlama nerede oldu?
Aydın'da restoran patlaması! Aydın'da bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Peki, Aydın'da neden patlama oldu? Aydın'da restoran patlaması! Aydın'da patlama detayları! Aydın restoran patlamasında kaç kişi öldü? Aydın'da patlama nerede oldu? İşte detaylar...
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli'de ünlü bir restoran zincirinde meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Aksoy, patlamanın ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında yaşanan kaçak nedeniyle olduğunu söyledi.
Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alanda güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Olay yerinden gelen ilk görüntü şöyle: