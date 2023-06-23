Aydın'da Kurban Bayramı'nda Trafik Denetimleri Yoğunlaştı

Aydın'da, Türkiye'nin önemli turizm bölgelerine geçiş güzergahındaki noktalarda trafik denetimleri yoğunlaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun arttığı Aydın- Muğla kara yolunda uygulama yaptı. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir yönünden Marmaris, Didim, Datça, Bodrum ve Fethiye yönüne giden sürücüler, emniyet kemeri ile hız kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Dron destekli denetimlerde bayram şekeri ikram edildi, çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.

Bölge Trafik Müdürü Erol Evcil, gazetecilere, Kurban Bayramı tatili sürecinde 71 ekip ile 347 personelle sahada olacaklarını söyledi.

Trafik uygulamasının bir nevi eğitim ve uyarı niteliğinde olacağını vurgulayan Evcil, "Amacımız vatandaşlarımızı bu süre zarfında cezalandırmak değil. Bu vesileyle tüm yol kullanıcılarına ve vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar, iyi bayramlar diliyoruz. Kendilerine bu yolda güvendiğimizi ifade etmek istiyoruz." dedi.