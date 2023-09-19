Aydın'da Kadına Şiddetle Mücadele Faaliyetleri

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcaköy mahallesindeki vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve 'Kadına El Kal-Ka-Maz' faaliyeti kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kızılcaköy mahallesindeki vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) ve 'Kadına El Kal-Ka-Maz' faaliyeti çerçevesinde bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar ziyaret edilerek kadınlara 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması ve erkeklere de kadına el kalkamaz mottosuyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette kadın vatandaşların telefonlarına KADES uygulaması indirilerek durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapıldı. - AYDIN