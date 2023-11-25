Aydın'da Jandarma Ekipleri Kadına Şiddete Karşı Bilgilendirme Çalışması Yaptı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından '25 Kadım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' çerçevesinde vatandaşlar bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi şiddetle Mücadele Kısım Amirliği, ilçe jandarma komutanlıkları ve diğer kurumlar ile koordineli olarak '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri; Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesinde bulunan bir AVM, Efeler ilçesi Atatürk Spor Salonu'nda oynanan kadınlar arası voleybol maçı öncesi, Çine ilçesi Hükümet Konağı meydanı, Didim ilçesi Merkez Camii önü, Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi'nde bulunan işletme ve seralarda stant açılarak 'kadına şiddete sıfır tolerans' mottosuyla bilgilendirmelerde bulundu. Stantları ziyaret eden kadın vatandaşlara 6284 Sayılı Kanun, başvuru mercileri, KADES uygulaması, erkek vatandaşlara ise kadına el kalkamaz konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Çocuklara da Türk Bayrağı ile jandarma boyama kitabı hediye edildi. - AYDIN