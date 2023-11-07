Aydın'da İnşaat İşçileri Yükseklikten Düşerek Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir konut inşaatında çalışan 2 işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir konut inşaatında çalışan 2 işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir konut inşaatı esnasında kurulan iskelede çalışan Y.A. ve Ö.A. isimli 2 işçi, yaklaşık 3 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları, ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayat tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - AYDIN