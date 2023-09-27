Aydın'da İncir İşletmesinde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki bir incir işletmesinde çalışan 450 kadına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri, kadınlara proje hakkında bilgi verdi ve UYUMA uygulaması hakkında detayları paylaştı.

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki bir incir işletmesinde çalışan 450 kadına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri, İncirliova ilçesindeki bir incir işletmesinde çalışan 450 kadına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesini anlatarak, bilgilendirmelerde bulundu. Öte yandan UYUMA isimli uygulama hakkında bilgiler veren ekipler kadınlardan gelen soruları cevaplandırdı. - AYDIN