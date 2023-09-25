Aydın'da İncir Festivali'nde KADES Uygulaması tanıtıldı

Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen İncir Festivali'ne katılan kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı. Ayrıca erkek vatandaşlara da 'kadına el kalkamaz' mottosuyla bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtıldı ve pankart açıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından İncir Festivali'ne katılan kadınlara Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) uygulaması, erkek vatandaşlara da 'kadına el kalkamaz' mottosuyla bilgilendirme yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı personelince Köşk ilçesinde düzenlenen İncir Festivali'nde vatandaşlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri festivale ziyaretçi olarak gelen kadın vatandaşlara KADES uygulaması hakkında, erkek vatandaşlara da 'kadına el kalkamaz' mottosuyla bilgilendirmelerde bulundu. Durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtılarak pankart açılırken, çocuklara ise bayrak ve boyama kitabı dağıtıldı. - AYDIN