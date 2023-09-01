Aydın'da Hazineye Ait Araziden Toprak Almaya Çalışan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir şahıs hazineye ait araziden toprak alırken yakalandı. Şüpheli şahıs, iş makinesi ile izinsiz toprak taşıdığı sırada tespit edildi. İlgili kurumlara gönderilen tutanakla adli ve idari işlemler başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir şahıs hazineye ait araziden toprak alırken yakalandı.

Akköy Mahallesi Dalyan mevkiinden E.B isimli şüpheli şahıs tarafından hazineye ait arazide iş makinesi (kepçe) ile izinsiz toprak taşıdığı tespit edilerek yakalandı. Şahıs hakkında tanzim edilen tutanak adli ve idari işlemlere esas olmak üzere İlgili kurumlara gönderildiği öğrenildi. - AYDIN