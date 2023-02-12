Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük ölçekli depremlerin ardından Aydın'da fay hattı var mı? Sorusu gündeme geldi ve araştırılmaya başlandı. Aydın'da yaşamakta olan birçok vatandaş Aydın'da fay hattı var mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, Aydın'da fay hattı var mı? Aydın deprem bölgesi mi? Aydın'da fay hattı nereden geçiyor?

Ülke genelinde birçok ilde hissedilen ve 10 ilimizde büyük ölçekli hasar bırakan depremlerin ardından Aydın'da fay hattı var mı? Sorusu gündemde yer aldı. Aydın'da fay hattı var mı? Sorusu bu nedenle birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Aydın'da fay hattı var mı? Aydın deprem bölgesi mi? Aydın'da fay hattı nereden geçiyor?

AYDIN FAY HATLARI NEREDEN GEÇİYOR?

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının hazırlamış olduğu rapora göre Aydın'da deprem riski bulunmaktadır. Aydın şehir merkezinin yanı sıra Kuşadası, Söke, Germencik, Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve Bozdoğan ilçe merkezleri ile eskiden köy veya belde statüsünde bulunan yaklaşık 44 mahallesi doğrudan diri fay hatları veya zonları üzerine oturmaktadır. Buna göre Aydın'da deprem riski bulunmaktadır.