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Aydın'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla sürücü Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Z.K. idaresindeki 09 AKG 211 plakalı otomobil, Yıldızetepe Mahallesi 629/1 Sokakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Otomobil

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