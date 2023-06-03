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Aydın'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobildeki 5 Kişi Yaralandı

Aydın'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobildeki 5 Kişi Yaralandı

Otomobil Haberleri

Aydın'ın Çine ilçesinde, otomobilin elektrik direğe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Sevinç, Hatice, Eren ve Berk Kaytan yaralandı. Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde, otomobilin elektrik direğe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Aydın'dan Muğla istikametine seyreden Özkan Kaytan yönetimindeki 09 ABD 564 plakalı otomobil, Cumalı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Sevinç, Hatice, Eren ve Berk Kaytan yaralandı.

Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı - Otomobil

Hatice Eren Muğla Aydın Otomobil Haberler

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