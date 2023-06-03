Aydın'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobildeki 5 Kişi Yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, otomobilin elektrik direğe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Sevinç, Hatice, Eren ve Berk Kaytan yaralandı. Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.