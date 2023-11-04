Aydın'da el freni çekilmeyen otomobil uçurumdan yuvarlandı, 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde el frenini çekilmeyen otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Takla atarak düşen otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kuyucak ilçesi Kayran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 UH 110 plakalı otomobilin sürücüsü S.Y.E., yol kenarında mola verdi. Yol kenarına park edilen ve el freni çekilmeyen otomobil geri geri kayarak, uçurumdan yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Araç sürücüsü S.Y.E.'nin ağır yaralı olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN