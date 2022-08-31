Aydın'da deprem mi oldu? 31 Ağustos Çarşamba Aydın Kuşadası depremi kaç büyüklüğünde, nerede oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Aydın'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi merak ediliyor. Peki, deprem kaç şiddetinde oldu? depremin şiddeti kaç? bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Aydın'da deprem mi oldu? 31 Ağustos Çarşamba nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi, hangi ilçe?

Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Aydın'da deprem mi oldu? 31 Ağustos Çarşamba nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi, hangi ilçe? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Aydın son dakika depremi!

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU? (31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)

AFAD verilerine göre Aydın Kuşadası'nda 31 Ağustos Çarşamba bugün saat 17:02 'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Twitter AFAD'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Ege Denizi'nde Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında saat 13.10'da yaşanan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından 17.02'de 4,5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana gelmiştir.

An itibarıyla, olumsuz bir ihbar alınmamıştır.

Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Depremin merkez üssü Aydın ili Kuşadası ilçesi açıkları olarak belirlendi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.