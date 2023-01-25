Aydın'da deprem mi oldu? 25 Ocak Aydın deprem mi oldu? Aydın depremi nerede oldu? Az önce deprem mi oldu?

Vatandaşlar Aydın'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Vatandaşlar ise Aydın'da deprem mi oldu? 25 Ocak Aydın deprem mi oldu? sorularına yanıt arıyor. Aydın depremi nerede oldu?