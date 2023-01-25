Aydın'da deprem mi oldu? 25 Ocak Aydın deprem mi oldu? Aydın depremi nerede oldu? Az önce deprem mi oldu?
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Vatandaşlar Aydın'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Vatandaşlar ise Aydın'da deprem mi oldu? 25 Ocak Aydın deprem mi oldu? sorularına yanıt arıyor. Aydın depremi nerede oldu?
Aydın'da deprem mi oldu? sorusu 25 Ocak tarihinde hissedilen sarsıntının ardından merak edildi. Vatandaşı korkutan sarsıntının ardından Aydın'da deprem mi oldu? sorusu merak edildi. Peki, Aydın'da deprem mi oldu? 18 Ekim Aydın deprem mi oldu?
AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU?
25 Ocak günü öğlen saatlerinde Antalya açıklarında deprem meydana geldi.