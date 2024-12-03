3 Aralık'ta Türkiye'de gerçekleşen depremlerle ilgili veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar, yaşanan sarsıntıları arama motorlarında 'bugün deprem mi oldu?' sorusuyla araştırıyorlar. Deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerinde anlık olarak güncelleniyor. Peki, Aydın'da deprem mi oldu?

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU?

AYDIN'ın Germencik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin açıkladığı veride, Germencik ilçesinde Ritcher ölçeğine göre saat 19.51'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8.99 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum olmadığı öğrenildi.