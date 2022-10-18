Aydın'da deprem mi oldu? 18 Ekim Aydın deprem mi oldu? Aydın depremi nerede oldu? Az önce deprem mi oldu?

18 Ekim tarihinde 13:30 sularında Ege Bölgesi'nde hissedilen depremin ardından vatandaşlar Aydın'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Vatandaşlar ise Aydın'da deprem mi oldu? 18 Ekim Aydın deprem mi oldu? sorularına yanıt arıyor. Aydın depremi nerede oldu?

Aydın'da deprem mi oldu? sorusu 18 Ekim tarihinde 13:27 civarında hissedilen sarsıntının ardından merak edildi. Vatandaşı korkutan sarsıntının ardından Aydın'da deprem mi oldu? sorusu merak edildi. Peki, Aydın'da deprem mi oldu? 18 Ekim Aydın deprem mi oldu?

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ege Bölgesi'nde meydana gelen sarsıntı vatandaşı korkuttu. Afad'ın verilerine göre hissedilen sarsıntı İzmir'de 13:27 saatinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ise 4.1 olarak kayıtlara geçti.

Birkaç dakika sonra aynı bölgede 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntılar çevre illerde de hissedildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depreme ilişkin mesajlar paylaştı. Sarsıntı nedeniyle can ve mal kaybının olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.