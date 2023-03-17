Aydın'da deprem mi oldu? 17 Mart Cuma 2023 Aydın Germencik'te kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Aydın Germencik'te 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Aydın Germencik'te deprem mi oldu? 17 Mart Aydın Germencik'te kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 17 Mart Cuma günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Aydın Germencik'te deprem mi oldu? 17 Mart Aydın Germencik'te kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (17 MART 2023 CUMA)

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

Bugün 17 Mart Aydın Germencik'te 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AYDIN GERMENCİK'TE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 17 Mart Cuma 2023 bugün saat 19:04'te Aydın Germencik'te 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.