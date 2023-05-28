Aydın'da Ardı Ardına Meydana Gelen Trafik Kazalarında 2 Kişi Yaralandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde birkaç dakika arayla meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi otomobilde sıkışarak yaralandı. İlk kaza sonrası müdahale eden ekipler, karşı şeritte meydana gelen ikinci kazaya da müdahale etti. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde birkaç dakika arayla meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi otomobilde sıkışarak yaralandı.

Olay, Aydın-Denizli karayolu Atça Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önce 2 araçlı trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 09 DK 911 plakalı otomobil yan yatarken, içerisinde bulunan 2 kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Birkaç dakika arayla ikinci kaza meydana geldi

Ekipler kazaya müdahale ettiği sırada karşı şeritte 3 araçlı bir kaza daha meydana geldi. Kazada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ekipler ikinci kazaya da müdahale etti. Araçların hareket kabiliyetinin olmaması nedeniyle polis ekipleri bir kaza daha yaşanmaması için tedbir alırken, itfaiye ekipleri de otomobillerde gerekli kontrolleri yaptı. Trafik, araçların karayolundan çekici marifeti ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN