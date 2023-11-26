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Aydın'da alkollü sürücü park halindeki otomobile çarptı

Aydın'ın Efeler ilçesinde alkollü olduğu belirlenen bir sürücü, park halindeki otomobile çarparak ters döndü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alkol testi sırasında zorluk çıkaran sürücü gözaltına alındı.