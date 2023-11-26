Aydın'da alkollü sürücü park halindeki otomobile çarptı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde alkollü olduğu belirlenen bir sürücü, park halindeki otomobile çarparak ters döndü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alkol testi sırasında zorluk çıkaran sürücü gözaltına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil park halindeki otomobile çarptı.
Alınan bilgiye göre, T.S. idaresindeki 09 AFJ 682 plakalı otomobil, Türkocağı Caddesi'nde park halindeki otomobile çarparak ters döndü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanıyla otomobilden çıkan T.S'nin alkollü olduğu belirlendi. Polis, alkol testi sırasında zorluk çıkaran T.S'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Otomobil