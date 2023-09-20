Aydın'da 9 Antik Kentteki Kazılara 2 Milyon 450 Bin TL Kaynak Aktarıldı

Aydın Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Ayter Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri A.Ş. tarafından kentteki devam eden 9 antik kentteki kazı ile 2 yüzey çalışmasına 2 milyon 450 bin TL kaynak aktarıldı. Destek, Kuşadası Kadıkalesi Antik Kenti'nde yapılan protokolle imza altına alındı.

AYDIN Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Ayter Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri A.Ş. tarafından kentteki devam eden 9 antik kentteki kazı ile 2 yüzey çalışmasına 2 milyon 450 bin TL kaynak aktarıldı. Destek, Kuşadası Kadıkalesi Antik Kenti'nde yapılan protokolle imza altına alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aydın Valiliği önderliğinde, il genelindeki 23 antik kentten kazıları devam eden 9'una ve 2 yüzey araştırmasına destekte bulundu. Valiliğin, bünyesindeki Ayter Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri A.Ş. aracılığıyla yaptığı destek nedeniyle imza töreni düzenlendi. Kuşadası Kadıkalesi Antik Kenti'nde düzenlenen imza törenine, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Harun Reşit Akdemir, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Fatih Sarıgöz, mülki amirler ve kazı ekibi katıldı.

Törende konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Arkeolojik kazılar ve bölgede yaşamış eski kültür ve uygarlıkların durumu, kullandıkları malzemeleri, jeolojileri, beslenme alışkanlıkları, mimari özellikleri, yaşayış biçimleri bizi aydınlatıp, tarihe ışık tutmamızı, tarihi gelecek nesillere aktarmamızı sağlıyor. Arkeolojik kazılarla insan eli ve düşüncesinin ürünü olan eserler, alet ve malzeme ile ev eşyaları, sanat yapıları gibi maddi kalıntılar elde ediliyor. Bu kalıntıların incelenip değerlendirilmesi ile geçmişi canlandırmak günümüz insanına tanıtabilmek onun anlaşılmasına yardımcı olabilmek amaçlanıyor. Bu bağlamda dağlarından yağ, ovalarından bal akan, gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olarak tarif edilen ve birçok medeniyete beşiklik etmiş olan Aydın, antik kentler bakımından Türkiye'nin en zengin kentlerinden biri. 23 antik kentimizi var, bu antik kentlerde kazı çalışmalarımız hocalarımızın koordinatörlüğünde devam etmektedir. Kazılarımızın bir bölümü tamamlanarak turizme kazandırılmış bir bölümünde de çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Vali Canbolat Aydın genelinde yürütülen 9 kazıya ve 2 yüzey araştırmasına Ayter Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri A.Ş. ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle protokol çerçevesinde 2 milyon 450 bin TL kaynak aktarıldığını vurgulayıp, "Amacımız, kültürel değerlerimizin daha hızlı bir şekilde ortaya çıkarılması, turizme kazandırılması ve hem Aydın'ımıza hem de ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlanmasına bir boyut getirilmesidir" diye konuştu.

Aydın Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Harun Reşit Akdemir, kazılara emek ve destek verenlere teşekkür etti.