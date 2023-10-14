Aydın'da 2 Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ü.A. idaresindeki 09 AEZ 301 plakalı otomobil, Zirattçılar Kavşağında Ö.B. yönetimindeki 32 HV 764 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 32 HV 764 plakalı otomobil refüje çıktı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ü.D. ve N.Ö. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil