Aydın Büyükşehir Belediyesi 'Şiddete Yer Yok' Etkinliği Düzenliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için 'Şiddete Yer Yok' etkinliği düzenliyor. Atatürk Kent Meydanı'nda kurulacak olan etkinlik alanında kadın haklarına dikkat çekilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, herkesi 25 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de açılacak olan 'Şiddete Yer Yok' etkinliğine davet etti.

Çerçioğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle düzenlenecek organizasyonla ilgili "Genç yaşlarında hayattan koparılan Başakları, Özgecanları, Münevverleri unutmuyoruz ve unutturmayacağız. Bu gencecik fidanlarımızın bazıları çocuklarının gözleri önünde; eşi, kardeşi, babası, sevgilisi tarafından katledildi. Bizler sadece kadınlarımızın geleceğe umutla bakabilmelerini; adil ve eşit bir yaşam hakkına sahip olabilmelerini istiyoruz. Bunu sağlamanın en önemli adımlarından birisi kadınlarımıza ekonomik özgürlüklerini kazandırmaktır. Bizler de kadınlarımıza yeni iş imkanları sağlayarak onlara ekonomik özgürlüklerini kazandırıyoruz" şeklinde konuştu. "Cumhuriyet bir kadın devrimidir ve bu devrimi hakkıyla yaşatabilmek için kadına karşı şiddetin her türlüsüne karşı çıkmalıyız" ifadelerini kullanan Çerçioğlu, "Kadın Kenti Aydın"da kadınları desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.