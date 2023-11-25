Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Atatürk Kent Meydanı'nda 'Şiddete Yer Yok' etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, iyi hal indiriminin kaldırılması ve yasaların ağırlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için 'Şiddete Yer Yok' etkinliği düzenledi. Etkinlikte bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "İyi hal indiriminin mutlaka kaldırılması gerekiyor" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Atatürk Kent Meydanı'nda 'Şiddete Yer Yok' etkinliği düzenledi. Kadın haklarına dikkat çekilen etkinlikte bir konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "İyi hal indiriminin mutlaka kaldırılması gerekiyor. Bir erkek kravat taktığı için iyi hal indiriminden yararlanıyor; bu kabul edilebilir değil. Yasaların daha da ağırlaştırılması gerekiyor" dedi.

Çerçioğlu, kadına yönelik şiddete en yüksek sesle "hayır" dediklerini belirterek, "Bu yılın ilk 10 ayında rakamlar korkunç. 348 kadınımız maalesef erkekler tarafından öldürüldü. Büyükşehir Belediyesi'nin sığınma evinde üç yıl içerisinde binden fazla kadınımıza 700 çocuğuyla birlikte hizmet verdik" ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman kadının yanında yer aldığının altını çizen Çerçioğlu, "İstihdam politikamızda kadınlarımızın yanında olduk. Eşitler arasında kadını tercih ettik, böyle yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Etkinlik alanında kadınlar Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından şiddet türleri konusunda bilgilendiriliyor. Kadınlara yaşadıkları olumsuz durumlarda neler yapmaları gerektiği anlatılıyor. Ayrıca etkinlik alanında kadına karşı şiddete dikkati geçen karikatürler sergileniyor, Şehir Tiyatroları tarafından da bir oyun sahneleniyor.

Diğer taraftan Atatürk Kent Meydanı'ndaki havuzun rengi kadına karşı mücadelenin bu yılki simgesi olan turuncu yapılacak. - AYDIN