Aydın Büyükşehir Belediyesi, Denizköy Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını tamamladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Didim ilçesi Denizköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde sıcak asfalt seriminin ardından yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarını tamamladı. Aydın'da sürücüler ve yayalar için güvenli ve konforlu yollar oluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, birçok farklı noktada yol yapım çalışmalarına hızla devam ediyor. Planlı, hızlı ve çözüm odaklı olarak çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri de Atatürk Caddesi'nde sıcak asfalt seriminin ardından şerit çizgileri ve yol işaretlemeleri yaparak caddeyi; yayalar ve sürücüler için daha konforlu hale getirdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'Yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımıza devam edeceğiz' dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Didim ilçesi Denizköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde sıcak asfalt seriminin ardından yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarını tamamladı.

Aydın'da sürücüler ve yayalar için güvenli ve konforlu yollar oluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, birçok farklı noktada yol yapım çalışmalarına hızla devam ediyor. Planlı, hızlı ve çözüm odaklı olarak çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri de Atatürk Caddesi'nde sıcak asfalt seriminin ardından şerit çizgileri ve yol işaretlemeleri yaparak caddeyi; yayalar ve sürücüler için daha konforlu hale getirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.