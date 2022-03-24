Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediyesi hangi partiden?

Aydın Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Aydın Büyükşehir BelediyeBaşkanı Özlem Çerçioğlu gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Aydın Büyükşehir Belediye kimdir? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hangi partili?

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Özlem Çerçioğlu 11 Ağustos 1968'de Nazilli-Aydın'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli'de tamamlayan Özlem Çerçioğlu, 1988'de Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra yurtdışında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısıyla Türk cemiyetlerinde görev aldı, özel sektörde çalıştı.

Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma ve kadın hakları gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı. 22. ve 23. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aydin Milletvekili olarak parlamentoya seçildi.

Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda ve Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev alan Özlem Çerçioğlu,Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi üyeliği de yaptı.

2009 yılında Aydin Belediye Başkanı seçildi.

2014 yılında Aydin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

2019 yılında da yeniden Aydin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

Aydin'in ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir; İngilizce bilmektedir.

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