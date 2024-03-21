31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, AYDIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Aydın Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

AYDIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: MUSTAFA SAVAŞ

İYİ PARTİ: ÖZER KAYALI

ANAVATAN PARTİSİ: NAİL KAPLI

DEMOKRATİK SOL PARTİ: CEMİL KÖROĞLU

YENİDEN REFAH PARTİSİ: SERDAL BULUT

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: SUZAN KOÇ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: SİBEL YENİOCAK

ZAFER PARTİSİ: MUHARREM DEMİRBİLEK

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: ROJDA DOLGUN

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: SEÇİL MUMCUOĞLU

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: ÖZLEM ÇERÇİOĞLU

EMEK PARTİSİ: ALİ ÖZAYDIN

HÜR DAVA PARTİSİ: CENBELİ GÜLER

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: HÜSEYİN CİHAN BAYKARA

OCAK PARTİSİ: MEHMET TEMEL

DEMOKRAT PARTİ: HÜSEYİN TURGUT

MİLLET PARTİSİ: SALİH ŞİNASİ YEGEN

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: BÜLENT ÇAM

SAADET PARTİSİ: FATİH KARAHAN

VATAN PARTİSİ: ZÜHRE GENİŞEL

BAĞIMSIZ: ABDULBAKİ İNCE

BAĞIMSIZ: SABAHATTİN KERİK

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BU EKRANDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.