AYDIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Aydın Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, AYDIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Aydın Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
AYDIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: MUSTAFA SAVAŞ
- İYİ PARTİ: ÖZER KAYALI
- ANAVATAN PARTİSİ: NAİL KAPLI
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: CEMİL KÖROĞLU
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: SERDAL BULUT
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: SUZAN KOÇ
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: SİBEL YENİOCAK
- ZAFER PARTİSİ: MUHARREM DEMİRBİLEK
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: ROJDA DOLGUN
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: SEÇİL MUMCUOĞLU
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
- EMEK PARTİSİ: ALİ ÖZAYDIN
- HÜR DAVA PARTİSİ: CENBELİ GÜLER
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: HÜSEYİN CİHAN BAYKARA
- OCAK PARTİSİ: MEHMET TEMEL
- DEMOKRAT PARTİ: HÜSEYİN TURGUT
- MİLLET PARTİSİ: SALİH ŞİNASİ YEGEN
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: BÜLENT ÇAM
- SAADET PARTİSİ: FATİH KARAHAN
- VATAN PARTİSİ: ZÜHRE GENİŞEL
- BAĞIMSIZ: ABDULBAKİ İNCE
- BAĞIMSIZ: SABAHATTİN KERİK
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BU EKRANDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.