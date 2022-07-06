Aydın bayram namazı saat kaçta? Aydın Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

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AYDIN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Aydın bayram namazı saat 06.28'de kılınacak. Aydın bayram namazı saati yanı sıra Aydın ilçelerinin bayram namazı saati de merak edilenler arasında. İşte, Aydın ilçelerinin bayram namazı saati:

Aydın bayram namazı saati: 06:28

Bozdoğan bayram namazı saati: 06:26

Buharkent bayram namazı saati: 06:24

Çine bayram namazı saati: 06:27

Didim bayram namazı saati: 06:31

Germencik bayram namazı saati: 06:29

İncirliova bayram namazı saati: 06:28

Karacasu bayram namazı saati: 06:25

Karpuzlu bayram namazı saati: 06:28

Koçarlı bayram namazı saati: 06:28

Köşk bayram namazı saati: 06:27

Kuşadası bayram namazı saati: 06:30

Kuyucak bayram namazı saati: 06:25

Nazilli bayram namazı saati: 06:26

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

"Sübhaneke duası"nı okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak bayram tatili 17 Temmuz Pazar'a kadar sürecek.