Aydın Baruş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Aydın Baruş'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler! - Haberler

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Aydın Baruş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Aydın Baruş'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Haberler.com - Gündem
Aydın Baruş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Aydın Baruş'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden birisi Aydın Baruş'tur. Aydın Baruş'un hayatı ve biyografisi çok merak ediliyor. Peki, Aydın Baruş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne? Bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aydın Baruş'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz. Aydın Baruş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, görevi ne?

AYDIN BARUŞ KİMDİR?

Aydın Baruş (d. 1968, Edirne ), Türk bürokrat.

Aydın Baruş doğum tarihi : 1968

Aydın Baruş kaç yaşında : 52 yaşında

Aydın Baruş mesleği ne : Bürokrat, Vali

Aydın Baruş nereli : Edirne

1968 yılında Edirne'de doğdu. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 26.10.2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Malatya Valisi olarak atanmıştır. İngilizce bilmekte olup, Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haberler.com - Gündem

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