Aydın Ayaydın kimdir? Aydın Ayaydın kaç yaşında, nereli? Aydın Ayaydın hayatı ve biyografisi!

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AYDIN AYAYDIN KİMDİR?

1951 yılı Mardin Derik doğumlu olan Aydın Ayaydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur. 1977 yılında Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi'nde iktisat asistanı, 1978 İTİA İşletme Yüksek Okulu ve daha sonra İTİA Ekonomi Fakültesinde asistan olarak görev yapmıştır.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1983 yılında ekonomi dalında yüksek lisans yapmıştır ve 1985 yılında ekonomi doktoru olmuştur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünde 1986 yılında yardımcı doçent, 1988 yılında doçent ve 1993 yılında ekonometri profesörü ünvanlarını almıştır.

Takvim, Sabah ve Vatan Gazetelerinde ekonomi, siyaset ve güncel konularda köşe yazıları yazmış olup, bugüne kadar 12 bilimsel kitabı ve yüzlerce makalesi yayınlanmıştır. Beşiktaş Asbaşkanlığı ve Basın Sözcülüğü de yapan Ayaydın evli ve 3 çocuk babasıdır.