- Ayder Yaylası yerli turistlere kaldı

RİZE - Son bahar mevsiminin gelmesiyle yaz turizm sezonu sona erdi ve Ayder Yaylası sessizliğe büründü.

Yaz aylarında sıcaktan bunalan vatandaşların ilk tercihi olan doğa harikası Ayder Yaylası, bugünlerde sessizliğe büründü. Son bahar mevsiminin gelmesi, hava sıcaklıklarının düşmesi ve okul sezonunun da başlamasıyla yaz mevsiminin en uğrak noktası olan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası bir anda sessizliğe büründü. Yabancı turistlerin gitmesiyle doğa harikası yaylada yerli turistler baharın tadını çıkarmaya başladı.

İstanbul'dan Rize'ye gelerek Ayder Yaylası'na çıkan Cafer Gezer, "Eylül ayının son zamanlarında Ayder'de bulunmak ve böyle güzel bir havada Ayder'i çok farklı bir şekilde görmek çok güzel. Bu mevsimde Ayder'in ne kadar güzel olduğunu, çok daha yakından gördük. Hava çok güzel, ortam çok güzel. Gerçekten buradan insanın hiç gidesi yok. Ayder'in çok güzel bir zamanı. Bütün dostlara tavsiye ederim. Bu mevsimde, bu zamanda gelip Ayder'de vakit geçirmelerini ve kedilerini dinlemelerini isterim. Ayder'den herkese selam ve sevgiler gönderiyorum" dedi.