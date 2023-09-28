Ayder Yaylası'nda Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Rize'de Ayder Yaylası'nda süren kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, buranın kendine has yöresel bir mimari tarzı olduğunu ve insanların tabiatı görmeye geldiğini belirtti. Ayrıca, Ayder Yaylası'na 2 milyar lira harcandığını ve turizmin Türkiye için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurguladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Rize'de, turizm merkezi Ayder Yaylası'nda süren kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili, Buraya blok dikmenin manası yok. Buranın kendine has yöresel bir mimari tarzı var. İnsanlar onu görmeye geliyorlar. Kimse buraya 10-20 katlı apartman dairesi görmeye gelmiyor. Tabiatı görmeye geliyor. Buna uygun her adım atıldığında, buraya gelenler çoğalacaktır diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de Ayder Yaylası'nda süren kentsel dönüşüm projesi çalışmalarını inceledi. Yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada, Bugün ülkemizin en güzel köşelerinden birindeyiz. 'Cennet köşe' diyebileceğimiz bir yerdeyiz. Ülkemizde yaşayan tüm insanların övündüğü, iftihar ettiği, Ayder Yaylamızdayız. Burada yapılan epeyce işlerimiz var. Bu işleri yerinde görmek, daha sonrasıyla ilgili kullanım planları hakkında yereldeki tüm arkadaşlarımızla olayı tartışmak nihayetinde turizm için en elverişli hale getirebilmek amacıyla Ayder'deyiz. Daha sonra Rize merkeze inip kentsel dönüşüm yaptığımız yerleri tek tek gezeceğiz. Oradaki yapılacak çalışmalarla birlikte de inşallah o bölgeleri daha güvenli, depreme daha hazır ve herkesin rahatça gönül huzuru içerisinde oturabileceği yerler haline getirmeyi planlıyoruz. Her ay 450 bin kişinin geldiği bir yerdeyiz. Burası eski haliyle bırakılsa plansız, dağınık, otopark sorunu olan ve kontrol dışına çıkmış envaiçeşitli işlerin yapılabildiği ve bir müddet sonra da böyle giderse, Allah korusun 'Cennet köşe' diyeceğimiz yerin artık 'berbat bir köşe' denilecek hale gelmesini hep birlikte seyrederdik dedi.

AYDER'E 2 MİLYAR HARCANDI

Ayder Yaylası'ndaki projeye dair bilgiler veren Bakan Özhaseki, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız birkaç sene önce proje başlatmışlar burada. Bu projede haliyle önce bir otopark düşünülmüş. Ama gerçekten otopark bizim de çok hoşumuza giden bir tarzda yapılmış. Tabiatın içerisinde asla gözükmeden, sırıtmadan, toprağın içerisine gömülü vaziyette bir otopark. 1600, 1700 araçlık ki; buranın en çok ihtiyacına cevap verebilecek iş o. Bakanlık olarak bu bölgede harcadığımız rakam, toplamda değişik birimlerimizden gelen rakamları güncelleyerek söylüyorum; 2 milyar lira civarında. Evet bu 2 milyar lirayı buraya harcamak lazımdı. Helali hoş olsun. Çünkü buraya hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce insan geliyor. Onlar bu köşeyi görmek istiyorlar. Bu cennet köşede biraz vakit geçirmek istiyorlar. Geldiklerine de insanların pişman olmaması lazımdı. Bu anlamda da bugün biz burada incelemelerimizi yaptık. Daha sonra kullanımla ilgili de birtakım kararlar vereceğiz. İnşallah biz bunu gelecek nesillere yaşayan herkesin iftihar edebileceği bir köşe olarak aktarmayı planlıyoruz diye konuştu.

'TURİZM ÖNEM VERDİĞİMİZ KONULARDAN'

Bakan Özhaseki, turizme değinerek, Türkiye'de önem verdiğimiz konulardan biri de turizm meselesi. Cari açığımızı kapatan en önemli kalemlerimizden birisi. Zaten gerek deniz turizmine, gerek kültür turizmine, gerek dini turizm açısından gelenlerin sayısını günden güne arttığını görüyoruz. Bunun da artması için her bir köşede gayretimiz var. Burası da gerçekten hep ifade ettiğimiz gibi 'Cennetten bir köşe' tabirini kullanabileceğimiz en güzel yer. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yıllar öncesinde bir proje başlamıştı. O projenin son halini görelim diye geldik. Bir taraftan da burada imar planları yapılıyor. İmar planlarını yapmasak, buradaki çalışmaları başlatmasak, kendi haline bıraksak çok dağınık bir karmaşa içerisinde bile bir kazanç olabilirdi. Ama bu işi bataklığa doğru götürürdü. Bir müddet sonra da buralara girilmez, yaşanmaz hale gelirdi. Önceden tedbir alarak imar planlamaları dahilinde gerek otoparkı, gerekse yöresel mimariye uygun şekilde hazırlanmış olan bu evleri yapmaya çalışıyoruz diye konuştu.

'KENDİNE HAS YÖRESEL TARZI VAR'

Bakan Özhaseki, Ayder ile ilgili olarak, Buraya blok dikmenin manası yok. Buranın kendine has yöresel bir mimari tarzı var. Sivil mimarlık örnekleri var. İnsanlar zaten onu görmeye geliyorlar. Kimse buraya 10-20 katlı apartman dairesi görmeye gelmiyor. Tabiatı görmeye geliyor. Burada yöresel yapılan o sivil mimarlık örneklerinin en güzel tarzını görmeye geliyor. İnsanlar elbette burada birtakım lezzetler tatmak istiyor, hediyelik eşya almak istiyor. Buna uygun her bir adım atıldığında buraya gelenler çoğalacaktır. Burası çok daha yaşanabilir, Herkesin iftiharla dışarıda övünebileceği yer olacaktır. Türkiye için de cari açığı azaltacak ekonomik bir geliri olacaktır ifadelerini kullandı. (DHA)