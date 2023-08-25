Ayder Yaylası'nda Ahşap Evde Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı
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Rize'nin önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda Bekir Vezir'e ait ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Rize'nin önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Çamlıhemşin ilçesine bağlı yaylada Bekir Vezir'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek ahşap evi saran alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Bülent İsmailoğlu - Turizm