Aydemir Akbaş kansere mi yakalandı ve Aydemir Akbaş ne kanseri, sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Aydemir Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevenlerine üzücü haberi verdi. Peki, Aydemir Akbaş kansere mi yakalandı? Aydemir Akbaş ne kanseri, sağlık durumu nasıl?

Türk tiyatrosunun efsane oyuncularından Aydemir Akbaş ne kanserine yakalandı ve Aydemir Akbaş kansere mi yakalandı soruları gündeme geliyor. Aydemir Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kansere yakalandığını duyurdu. Aydemir Akbaş ne kanseri, sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Aydemir Akbaş kansere mi yakalandı? Aydemir Akbaş ne kanseri, sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

AYDEMIR AKBAŞ KANSERE Mİ YAKALANDI?

Türk tiyatrosunun efsane oyuncularından 86 yaşındaki Aydemir Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kansere yakalandığını duyurdu. Daha önce 3 kez kanseri yenen Akbaş, tedavisine başlandığını söyleyerek "10 sene önce yakalanıp yenmiştim. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İlk benden duyun istedim" dedi. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir kez daha kansere yakalandığını söyledi.

AYDEMIR AKBAŞ NE KANSERI?

Instagram hesabından hastanede çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Akbaş, "Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler" ifadelerini kullandı.