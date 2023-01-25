Usta oyuncu Aydemir Akbaş, dördüncü kez kansere yakalandı. Bunun ardından vatandaşlar, Aydemir Akbaş kanser mi, ne kanseri oldu? Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, hangi hastanede tedavi görüyor? merak etti. Peki, Aydemir Akbaş hangi kansere yakalandı? İşte ayrıntılar...

Aydemir Akbaş ne kanseri? Aydemir Akbaş hangi kanser? Aydemir Akbaş kanser tedavisi devam ediyor mu? Aydemir Akbaş kanseri yendi mi? Aydemir Akbaş iyileşti mi? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Aydemir Akbaş kanser mi, ne kanseri oldu? Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, hangi hastanede tedavi görüyor? İşte detaylar...

AYDEMİR AKBAŞ KANSER Mİ OLDU?

Türk tiyatrosunun efsane oyuncularından 86 yaşındaki Aydemir Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kansere yakalandığını duyurdu. Daha önce 3 kez kanseri yenen Akbaş, tedavisine başlandığını söyleyerek "10 sene önce yakalanıp yenmiştim. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İlk benden duyun istedim" dedi.

Instagram hesabından hastanede çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Akbaş, "Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler" ifadelerini kullandı.

AYDEMİR AKBAŞ NE KANSERİ?

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Ayemir Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir kez daha kansere yakalandığını söyledi.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş (d. 25 Şubat 1936, İstanbul), Arnavut asıllı Türk senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarı.

1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da doğan Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.

Gazetecilikten sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

Aydemir Akbaş sinemayla 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Fakat, filmden önce Keşanlı Ali Destanın ilk tiyatro gösterimin de 31 Mart 1964 yılın da hem sahne amirliği yapmış hem de Sipsi Selim karakterine hayat vermiştir. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam seks filmleri furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

1968 yılında Ayfer Feray – Nisa Serezli Tiyatrosu'nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosunda ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. Burada Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

Cem Davran ile 2007'de çevirdiği "Avrupalı" Ekim 2007'de rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.

Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino 3. Devre'dir. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.