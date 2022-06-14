Aydemir Akbaş çocuğu yok mu, neden çocuğu olmadı? Beyhan Benek TOXOPLASMA enfeksiyonu nedir? - Haberler

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Aydemir Akbaş çocuğu yok mu, neden çocuğu olmadı? Beyhan Benek TOXOPLASMA enfeksiyonu nedir?

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Aydemir Akbaş çocuğu yok mu, neden çocuğu olmadı? Beyhan Benek TOXOPLASMA enfeksiyonu nedir?

Aydemir Akbaş, bugün 2. Sayfanın konuğu oldu. Özel hayatı ile merak edilen soruları yanıtlayan Akbaş çocuk konusu ile ilgili yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdi. Peki, Aydemir Akbaş çocuğu yok mu, neden çocuğu olmadı? Beyhan Benek toxoplasma enfeksiyonu nedir? İşte detaylar…

Usta isim, Yeşilçam'ın duayen isimlerinden Aydemir Akbaş bugün 2. Sayfa'nın konuğu oldu. Sunucuların sorularını yanıtlayan usta oyuncu çocuğu olup olmadığı konusunda detaylı açıklamalar yaptı.

AYDEMİR AKBAŞ ÇOCUĞU YOK MU?

Çocuk sahibi olmayan Aydemir Akbaş; ilk çocuklarının prematüre doğduğunu, eşi Beyhan Akbaş'ın, kedilerden hamile kadınlara geçen 'toxoplasma' isimli bir enfeksiyon geçirdiğini, eşinin bu hastalığı yaşayan ilk insan olduğunu söyledi ve o acı kayıbın ardından bir daha çocuklarının olmadığını ifade etmişti.

BEYHAN BENEK KİMDİR?

Beyhan Benek tiyatro oyuncusudur. Beyhan Benek, Aydemir Akbaş ile evlidir.

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