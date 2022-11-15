Oyuncu Aydan Şener kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Aydan Şener kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Aydan Şener kimdir? Aydan Şener kaç yaşında, nereli? Aydan Şener dizileri neler? Aydan Şener İnstagram hesabı! İşte detaylar...

Aydan Şener,1981 yılında Türkiye güzeli seçilmiş, aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Yürek Çıkmazı dizisiyle adından söz ettiren Aydan Şenerkimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Aydan Şener kimdir? Aydan Şener kaç yaşında, nereli? Aydan Şener dizileri neler? Aydan Şener İnstagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

AYDAN ŞENER KİMDİR?

1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te doğdu. Aslen Kırım Tatarıdır ve Suzan Avcı'nın yeğenidir. Bir yaşındayken ailesi ile birlikte Bursa'ya yerleşti. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da Bursa Lisesinde tamamladı. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1984 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı. 1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1983'te evlendiği Ayhan Akbin'den 1991'de ayrıldı.