Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Ayda Aksel kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Ayda Aksel kimdir? Ayda Aksel kaç yaşında, nereli? Ayda Aksel hangi dizilerde oynadı? Ayda Aksel İnstagram hesabı!

Ayda Aksel 31 Ekim 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Gülcemal dizisiyle adından söz ettiren Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Ayda Aksel kimdir? Ayda Aksel kaç yaşında, nereli? Ayda Aksel hangi dizilerde oynadı? Ayda Aksel İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizdedir…

AYDA AKSEL KİMDİR?

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalıştı. ''Diyalog"da ders verdi.

Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla Bey 2010 yılında öldü. İlk eşinden Leyla adında bir kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.