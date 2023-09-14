Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncu Ayçin Tuyun ameliyat oldu. Operasyonu başarılı geçen ve hasta yatağından sevenlerine güzel haberi duyuran oyuncu konu hakkında açıklama yaptı. Peki, Ayçin Tuyun sağlık durumu nasıl? Ayçin Tuyun'un son durumu, hastalığı ne?

Ayçin Tuyun sağlık durumu nasıl? Sorusu, oyuncunun son durumunu merak etmekte olan sevenleri tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Beyaz Gelincik, Dedemin Dolabı, Alem-i Cin ve Bozkır gibi birçok başarılı projede yer alan Ayçin Tuyun, bir süre önce kansere yakalanmıştı. Önceki gün ameliyat olan oyuncu konu hakkında açıklama yaptı. Peki, Ayçin Tuyun sağlık durumu nasıl? Ayçin Tuyun'un son durumu, hastalığı ne?

AYÇİN TUYUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Meme kanseriyle mücadele eden oyuncu Ayçin Tuyun ameliyat oldu. Operasyonu başarılı geçen ve hasta yatağından sevenlerine güzel haberi duyuran oyuncu, tedavisinin ardından setlere döneceğini söyledi.

Ameliyat sonrası hasta yatağından bir video paylaşan oyuncu, "Gayet iyiyim, çok şükür ameliyatım güzel geçti. Sizleri kocaman seviyorum. Sevgiyle kalın, pes etmek yok" dedi. Oyuncu, tedavisinin ardından setlere döneceğini de söyledi. Tuyun, tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan yakınlarıyla da bir fotoğrafını yayınlayarak "Hayatımın en zor anlarında yanımda oldunuz can dostlarım. Çok duygulandım. Beni hiç yalnız bırakmadınız" ifadelerini kullandı.