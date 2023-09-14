Ayçin Tuyun son hali nasıl ve Ayçin Tuyun ne kanseri olduğu merak ediliyor. Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden oyuncu Ayçin Tuyun ameliyat oldu. Ayçin Tuyun ne kanseri, hastalığı nedir? Ayçin Tuyun son hali nasıl, son durumu nedir? soruları gündeme geliyor. Peki, Ayçin Tuyun ne kanseri, hastalığı nedir? Ayçin Tuyun son hali nasıl, son durumu nedir?

Ayçin Tuyun ne kanseri, hastalığı nedir ve Ayçin Tuyun son hali nasıl, son durumu nedir sorularına yanıt aranıyor. Ameliyatı başarılı geçen ve hasta yatağından sevenlerine güzel haberi duyurdu. Ayçin Tuyun ne kanseri, hastalığı nedir? Ayçin Tuyun son hali nasıl, son durumu nedir? Detaylar haberimizdedir…

AYÇİN TUYUN NE KANSERİ?

Beyaz Gelincik, Dedemin Dolabı, Alem-i Cin ve Bozkır gibi birçok başarılı projede yer alan Ayçin Tuyun, bir süre önce meme kanserine yakalandı. Önceki gün ameliyat olan oyuncu, operasyonun başarılı geçtiğini ve yakın zamanda setlere döneceğinin müjdesini verdi.

AYÇİN TUYUN HASTALIĞI NEDİR?

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden oyuncu Ayçin Tuyun ameliyat oldu. Operasyonu başarılı geçen ve hasta yatağından sevenlerine güzel haberi duyuran oyuncu, tedavisinin ardından setlere döneceğini söyledi.

AYÇİN TUYUN SON HALİ NASIL?

Ameliyat sonrası hasta yatağından bir video paylaşan oyuncu, "Gayet iyiyim, çok şükür ameliyatım güzel geçti. Sizleri kocaman seviyorum. Sevgiyle kalın, pes etmek yok" dedi. Oyuncu, tedavisinin ardından setlere döneceğini de söyledi. Tuyun, tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan yakınlarıyla da bir fotoğrafını yayınlayarak "Hayatımın en zor anlarında yanımda oldunuz can dostlarım. Çok duygulandım. Beni hiç yalnız bırakmadınız" ifadelerini kullandı.

AYÇİN TUYUN SON DURUMU NEDİR?

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden oyuncu Ayçin Tuyun ameliyat olduktan sonra operasyonun başarılı geçtiğini söyledi. Ayrıca yakın zamanda setlere döneceğinin müjdesini verdi.