Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncu Ayçin Tuyun hakkındaki detaylar merak edildi ve araştırma konusu haline geldi. Vatandaşlar Ayçin Tuyun kimdir? Ve Ayçin Tuyun hangi dizilerde, hangi rollerde oynadı? Sorularını sorgulatıyor. Peki, Ayçin Tuyun kimdir? Ayçin Tuyun hangi dizilerde, hangi rollerde oynadı? Ayçin Tuyun kaç yaşında, nereli?

Ayçin Tuyun kimdir? Sorusu, son günlerde en çok gündemde yer almakta olan konular arasında bulunuyor. Ayçin Tuyun, bir süre önce kansere yakalanmıştı. Önceki gün ameliyat olan oyuncu konu hakkında açıklama yaptı. Ayçin Tuyun kimdir? Ayçin Tuyun hangi dizilerde, hangi rollerde oynadı?sorusu açıklama sonrasında merak edildi. Peki, Ayçin Tuyun kimdir? Ayçin Tuyun hangi dizilerde, hangi rollerde oynadı? Ayçin Tuyun kaç yaşında, nereli?

AYÇİN TUYUN KİMDİR?

Ayçin Tuyun, 8 Şubat 1987 tarihinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğdu. İlkokulu Beykent Koleji'nde, liseyi Ataköy Cumhuriyet Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik bölümünü ve Romanya Bükreş Ekonomi Üniversitesi'ni kazandı. 2005 yılında TÜRVAK'da (Türker İnanoğlu Vakfı) oyunculuk eğitimi aldı.

AYÇİN TUYUN HANGİ DİZİLERDE, HANGİ ROLLERDE OYNADI?

Ayçin Tuyun, Beyaz Gelincik, Dedemin Dolabı, Alem-i Cin ve Bozkır gibi birçok başarılı projede yer aldı.

AYÇİN TUYUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Meme kanseriyle mücadele eden oyuncu Ayçin Tuyun ameliyat oldu. Operasyonu başarılı geçen ve hasta yatağından sevenlerine güzel haberi duyuran oyuncu, tedavisinin ardından setlere döneceğini söyledi.

Ameliyat sonrası hasta yatağından bir video paylaşan oyuncu, "Gayet iyiyim, çok şükür ameliyatım güzel geçti. Sizleri kocaman seviyorum. Sevgiyle kalın, pes etmek yok" dedi. Oyuncu, tedavisinin ardından setlere döneceğini de söyledi. Tuyun, tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan yakınlarıyla da bir fotoğrafını yayınlayarak "Hayatımın en zor anlarında yanımda oldunuz can dostlarım. Çok duygulandım. Beni hiç yalnız bırakmadınız" ifadelerini kullandı.