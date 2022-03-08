Ayçiçek yağı fiyatları nelerdir? Ayçiçek yağı ne kadar ve kaç TL'dir? İşte ayçiçek yağı fiyat listesi!

Ayçiçek fiyatları ne kadar oldu ve düşecek mi sorularına yanıt arayan vatandaşlar, ayçiçek yağı ne kadar olduğunu merak ediliyor. Son zamanlarda gündemden düşmeyen ayçiçek yağı fiyatları konusunda bir değişiklik yapılacak mı merak ediliyor. Ayçiçek yağı fiyatları nelerdir ve ayçiçek yağı kaç TL vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayçiçek yağı fiyatları nelerdir? Ayçiçek yağı ne kadar? Ayçiçek yağı kaç TL'dir? Detaylar haberimizdedir…

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NELER?

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından bu iki ülkeden hububat ve ay çekirdeği ithal eden Türkiye'yi olumsuz etkileyeceğinden endişeli olduklarını dile getirdi. Bununla birlikte, kendi ölçümledikleri gıda enflasyonunun 1 Ocak'tan bu yana %18 arttığını ifade eden Dönmez, fiyatların daha da artması tehlikesi olduğunu ifade etti.

AYÇİÇEK YAĞI NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kirişçi şu ifadelere yer verdi,"Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır. Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" dedi.

AYÇİÇEK YAĞI KAÇ TL?

Ayçiçek yağı kaç TL diye araştıran vatandaşlar için liste fiyatı belirsiz olduğu için net bir fiyat verilemiyor. Ancak, Ukrayna'daki savaşın etkisi ile beraber Türkiye'de son 1 haftada % 50 zamlandı. Bazı markaların 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı 200 liraya kadar yükseldi görülüyor.

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