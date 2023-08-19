Ayçiçeği Çiftliği Ziyaretçilere 'Fotoğraf Çektirirken Soyunmayın' Uyarısı Yaptı

İngiltere'nin güneyinde popüler bir tatil bölgesi olan Hayling adasındaki bir ayçiçeği çiftliği, şikayetlerin arttığını söyleyerek ziyaretçilere 'Fotoğraf çektirirken soyunmayın' uyarısı yaptı.

İngiltere'nin güneyinde popüler bir tatil bölgesi olan Hayling adasındaki bir ayçiçeği çiftliği, şikayetlerin arttığını söyleyerek ziyaretçilere "Fotoğraf çektirirken soyunmayın" uyarısı yaptı.

Ayçiçeği tarlaları İngiltere'nin güney kıyılarındaki Hampshire bölgesinde, Southampton limanının hemen doğusundaki küçük turistik bir adadaki Stoke Meyve Çiftliği'nin parçası.

Bir ziyaretçi, oğlunun tarlada üzerinde sadece tanga bulunan bir kadınla karşılaştığını, nereye bakacağını bilemediğini söyledi.

Ayçiçeği tarlasının işletmecisi Sam Wilson "bazı münferit çıplaklık hadiseleri yaşandığını" doğruladı.

Wilson, tarladan ayçiçeği toplama mevsiminin açıldığı 28 Temmuz'dan bu yana dört çıplak fotoğraf çekme olayı bildirildiğini, bunların üçünün aynı gün yaşandığını söyledi.

"Burada insanlar hep fotoğraf çektirir ama bu her zaman saygılı bir yaklaşımla yapılır ve başkalarının etkilenmemesi için daima önceden ayarlanır. İnsanlar Instagram için resim çekmeyi seviyor. Biz sadece soyunmamalarını istiyoruz" dedi.

Çiftliğin Facebook sayfasındaki bir paylaşımda da artan sayıda çıplak fotoğraf çekimi bildirimi alındığı kaydedilerek "Herkese bir hatırlatma: Burası ailelerin ziyaret ettiği bir alan ve ayçiçekleri arasında lütfen soyunmayın!" uyarısı yapıldı.

Uyarının altına yorum yapan bir ziyaretçi "Evet biz de gördük. Ahlakçı değilim ama en güzel ayçiçeklerini bulmaya çalışırken çıplak insanlarla karşılaşmak istediğim bir şey değil" dedi.

Bir başka ziyaretçi ise bir kadını, üzerinde sadece bir tanga ile gördüklerini yazdı ve "Oğlum da manzarayı tam olarak gördü. Yüzünü görmeliydiniz!" yazdı.

Çoğu yorum, olayı komik yanıyla ele alsa da, insanların kamuya açık alanlarda çıplak dolaşma hakkını savunanlar da vardı.

Bir yorumcu "Üstsüz olmanın yanlış bir yanı yok. Çocuklara bunun yanlış bir şey olduğunu öğretirseniz bu tabu da devam eder gider" dedi.