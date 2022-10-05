Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Ayça İnci, Bilal İnci'nin torunudur. Hayatı merak edilen Ayça İnci araştırılıyor. Peki, Ayça İnci kimdir? Ayça İnci kaç yaşında, nereli? Ayça İnci hayatı ve biyografisi nedir?

Başarılı oyunculuk kariyeri ile adından sıkça söz ettiren Ayça İnci, Türk halkının sevdiği oyuncular arasında yer alıyor. Peki, Ayça İnci kimdir? Ayça İnci kaç yaşında, nereli? Ayça İnci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYÇA İNCİ KİMDİR?

Ayça İnci (d. 30 Nisan 1978, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Emektar sinema oyuncusu Bilal İnci'nin torunudur. Aynı zamanda kardeşi Ayçin İnci de oyuncudur. Lise eğitimi sırasında reklam filmleri ve müzik kliplerinde oynayarak kamera karşısına geçen sanatçı, 16 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği "Borsa" adlı TV dizisinde ilk rolünü aldı. Ayça İnci, resim konusunda üniversite eğitimi almak istemesine karşın, düşünce değişikliğiyle oyunculukta karar kılarak, 1997'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda kurs gördü. MSM'de dört yıl sinema, müzikal ve tiyatro eğitimi aldı. Ahmet Kaya'nın "Beni Vur" isimli şarkısının Sinan Çetin tarafından çekilen klibinde yer aldı.

Uğur Yücel'le tanışmasının ardından "Alacakaranlık" dizisinde rol alarak dikkat çeken sanatçı, Süheyl Uygur - Behzat Uygur Tiyatrosu'nda turne oyunlarında görev yaptı. İnci, sinema ve dizi filmlerde rol almayı sürdürmektedir.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2012 - Kaos Örümcek Ağı (Elif Öztürk) (Sinema Filmi)

2012 - Atlılar (Seslendirme) (TV Dizisi)

2008 - İçimdeki Yabancı - seni Seviyorum (TV Filmi)

2008 - Yengeç Oyunu (Asya) (Sinema Filmi)

2009 - 2010 - Akasya Durağı 2. 3.Sezon (Leyla) (TV Dizisi)

2007 - Semum (Canan) (Sinema Filmi)

2006 - Yalancı Yabancı (Emel) (TV Filmi)

2006 - Karagümrük Yanıyor (Nalan) (TV Dizisi)

2005 - Yanık Koza (Leyla Emirli) (TV Dizisi)

2005 - Son Yüzleşme (TV Dizisi)

2005 - O Şimdi Mahkum (Suzan) (Sinema Filmi)

2005 - Kin ve Gül (TV Filmi)

2004 - İstanbul Şahidimdir (Esme) (TV Dizisi)

2003 - Bir Yıldız Tutuldu (Meltem) (TV Dizisi)

2003 - Alacakaranlık (Songül) (TV Dizisi)

2002 - Kumsaldaki İzler (Selma) (TV Dizisi)

2002 - Cabbar (İnci) (TV Dizisi)

1997 - Böyle mi Olacaktı (Doktor Hanım) (TV Dizisi)