Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrenci olan 20 yaşında Ayça Gökdeniz'in ölüm haberi sevenlerini üzüntüye boğdu. Vatandaşlar ise Ayça Akdeniz neden öldü? sorusuna yanıt arıyor. 20 yaşındaki genç kızın ölüm sebebi araştırılan konulardan bir tanesi olarak yer alıyor. Peki, Ayça Gökdeniz neden öldü? Ayça Gökdeniz öldü mü? Ayça Gökdeniz ölüm nedeni ne?

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 2018-2019-2020 kadrosunda yer alan Ayça Gökdeniz'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Vatandaşlar ise Bursalı Ayça Gökdeniz neden öldü? sorusuna yanıt arıyor. 20 yaşındaki genç kızın ölüm sebebi araştırılan konulardan bir tanesi olarak yer alıyor. Peki, Ayça Gökdeniz neden öldü? Ayça Gökdeniz öldü mü? Ayça Gökdeniz ölüm nedeni ne?

AYÇA GÖKDENİZ NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 2018-2019-2020 kadrosunda yer alan 20 yaşında Ayça Gökdeniz geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ayça Gökdeniz'in cenazesi Bursa'nın Karacabey ilçesine gönderildi. 20 yaşındaki Ayça Gökdeniz'in cenazesi Karacabey Saadet Camii'nden kaldırılacak. Ayça'nın ölüm haberini duyuran Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Orkestramızın 2018-2019-2020 kadrolarında yer alan, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Viyolonsel Sanat Dalı öğrencisi, sevgili müzisyen dostumuz Ayça Gökdeniz'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine, sevenlerine ve tüm Tugfo ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Ayça Gökdeniz için bugün Karacabey ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri kabul eden baba Gezgin Gökdeniz güçlükle ayakta dururken, Ayça Gökdeniz, Saadet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacabey Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AYÇA GÖKDENİZ KİMDİR?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Viyolonsel Sanat Dalı Lisans 1 öğrencisi Ayça Gökdeniz, dün ailesini ziyaret etmek için geldiği Bursa'nın Karacabey ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Müziğe, Bursa'nın Karacabey ilçesinde eğitim gördüğü Ulubatlı Hasan İlkokulu'nun kömürlüğünde kurulan Barış İçin Müzik Vakfı bünyesinde akordiyon çalarak başlayan ve sonrasında çello ile müzik hayatına devam eden Gökdeniz, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda eğitim hayatına devam etti. Ayça Gökdeniz Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Alman ve Avusturya Müziği Yarışmasında, Yaylı Enstrümanlar 15 Yaş Kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.