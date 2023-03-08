Çağla Altunkaya kimdir? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında, nereli? Çağla Altunkaya hayatı ve biyografisi!

Acun Ilıcalı ile birlikteliği sebebiyle magazin dünyasında son zamanlarda çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. 1999 yılında Yalova'da dünyaya gelen Ayça Çağla Altunkaya'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında, nereli? Ayça Çağla Altunkaya hayatı ve biyografisi nedir?

Uzun süredir beraber olan Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı çifti birlikteliklerini gözlerden uzak yaşıyor. Hayatı merak edilen Ayça Çağla Altunkaya'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında, nereli? Ayça Çağla Altunkaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

1999 Yalova doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya, 22 yaşında. Acun Ilıcalı ise 29 Mayıs 1969 doğumlu. Basketbol ile ilgilenen Ayça Çağla Altunkaya, hemşirelik okulundan mezun oldu. Ayça Çağla Altunkaya'nın, Yalova'da yaşadığı biliniyor. İkili ilk olarak Acun'un sürat teknesinde görüntülendi. Çeşme'den Mikonos'a doğru açılan ikili ilk kez kameralara yakalandı. kısa bir süre sonra da Ayça Çağla Altunkaya O Ses Türkiye'de görüldü. Yaptığı dansla magazin gündeminden düşmedi. Ayça Çağla Altunkaya, O Ses Türkiye kulisinden ve Masterchef kulisinden fotoğraflar paylaşımları yaptı.

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