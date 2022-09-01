Acun Ilıcalı ile birlikteliği sebebiyle magazin dünyasında son zamanlarda çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. 1999 yılında Yalova'da dünyaya gelen Ayça Çağla Altunkaya'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında, nereli? Ayça Çağla Altunkaya hayatı ve biyografisi nedir?

Uzun süredir beraber olan Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı çifti birlikteliklerini gözlerden uzak yaşıyor. Hayatı merak edilen Ayça Çağla Altunkaya'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında, nereli? Ayça Çağla Altunkaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Çağla Altunkaya, 1999 yılında Yalova'da dünyaya geldi. Hemşirelik okulundan mezun oldu. Basketbola ilgi duyan Altunkaya, okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer almıştır. Sosyal medya paylaşımları ile ve Acun Ilıcalı ile yaşadığı birlikteliği ile gündeme geliyor.

Magazin medyasında ilk kez, Acun Ilıcalı'ya ait sürat teknesinde çekilen fotoğrafla gündeme gelen Çağla Ayça Altunkaya, 31 Aralık 2020 günü yayınlanan 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümünün ardından çekilen fotoğraf karesinde yer aldı. Ünlü ikili, Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafla beraberliklerini ilan etti.